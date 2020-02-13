В Индии мужчина совершил самоубийство, опасаясь что у него коронавирус

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Он боялся, что распространит инфекцию и может стать угрозой для его семьи и других жителей деревни в священном городе Шрикалахасти.

50-летний мужчина в районе Читор в штате Андхра-Прадеш покончил с собой, заподозрив, что у него коронавирус — смертельная болезнь, которая унесла жизни более 1100 человек в Китае и распространилась в более чем 20 странах., информирует enovosty.com/news.

Балакришнайя боялся, что распространит инфекцию и может стать угрозой для его семьи и других жителей деревни в священном городе Шрикалахасти.

Он заподозрил, что у него коронавирусная инфекция после посещения больницы Руи в Тирупати, где врачи посоветовали ему надеть маску, потому что у него были симптомы простуды.

«Он попал в больницу для обследования на предмет сердечных заболеваний. Врачи сказали ему использовать маску… он неправильно понял и подумал, что заражен коронавирусом», — сказал сын Балакришнайи Баламурали.

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«Он не позволил бы никому из нас подойти к нему. Я сказал ему, что у него нет инфекции, но он не стал слушать. Может быть, если бы он получил надлежащую консультацию, он бы послушался. Он видел много видео в интернете о симптомах и пришел к выводу, что у него были все эти симптомы. Он запер нас в доме в понедельник, и прежде чем мы смогли получить помощь, чтобы остановить его, он повесился на дереве», — добавил он.

В штате Андхра-Прадеш не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса, который был объявлен глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения после его распространения в более чем 20 странах за последние два месяца.

За последние несколько недель в Керале было зарегистрировано три случая коронавируса. Все три пациента — студенты, которые вернулись из китайского города Ухань, эпицентра вспышки, в прошлом месяце.

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Коронавирусы представляют собой большое семейство вирусов, вызывающих ряд заболеваний, от простуды до более тяжелых заболеваний, таких как ближневосточный респираторный синдром (MERS-CoV) и тяжелый острый респираторный синдром (SARS-CoV). Новый коронавирус (nCoV), который начал распространяться из Ухани, является новым штаммом, который ранее не был идентифицирован у людей.

Общие симптомы коронавирусной инфекции включают жар, кашель и затрудненное дыхание. В более тяжелых случаях пациент может страдать от пневмонии, тяжелого острого респираторного синдрома, почечной недостаточности и даже смерти.

Вирус был официально назван «Covid-19» на конференции в Женеве, проведенной Всемирной организацией здравоохранения, где глава органа заявил, что страны имеют шанс остановить его глобальное распространение.

Источник: ndtv