В Германии полиция арестовала бизнесмена за доставку техники российским военным

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В Германии полиция арестовала бизнесмена за доставку техники российским военным

В Германии был арестован бизнесмен по обвинению в доставке техники российским военным, которую он осуществлял нарушая санкций Евросоюза. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Предпринимателя обвиняют в том, что он поставлял станки российским военным и пытался скрыть, для кого они были предназначены. Он отправлял товар на «фиктивные фирмы» и предоставлял фальшивые данные о товарах, скрывая реальное предназначение.

В период с января 2016 года по январь 2018 года было осуществлено семь поставок на общую сумму около 8 миллионов евро (8,7 миллиона долларов США).

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Весь поставляемый товар был товаром двойного назначения, который мог использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Его нельзя экспортировать в Россию в соответствии с действующими правилами ЕС