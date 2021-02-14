Отношения между Японией и Южной Кореей продолжают ухудшаться, — СМИ

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После последнего противостояния между береговой охраной Кореи и береговой охраной Японии в январе стало известно, что ситуация продолжает ухудшаться, и в настоящее время Корея называет Японию «соседом», а не «партнером».

Южнокорейские СМИ на прошлой неделе сообщили, что Корея назвала Японию своей «соседней страной» в своем недавно опубликованном техническом документе по вопросам обороны вместо термина «партнер», который она использовала в последней публикации по политике в 2018 году, информирует enovosty.com/news.

В официальном документе, выпущенном Министерством национальной обороны 2 февраля, Корея и Япония описываются как «соседние страны, которым необходимо работать вместе не только для двусторонних отношений, но и для мира и процветания в Северо-Восточной Азии и во всем мире».

В 2018 году было сказано: «Корея и Япония являются географически и культурно близкими соседями и партнерами, которым необходимо работать вместе для мира и процветания во всем мире».

Изменение тона отражает натянутые отношения между Сеулом и Токио на фоне серии споров по историческим вопросам в последние годы. В документе говорится, что территориальные претензии японских политических лидеров к островам Токто, а также экспортные ограничения Японии, введенные в июле 2019 года, препятствуют развитию отношений, ориентированных на будущее.

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Кроме того, в январе корабли береговой охраны Кореи и Японии были вовлечены в противостояние, которое длилось почти 40 часов.

Судно для гидрографических исследований береговой охраны Японии Shoyo вошло в воды, объявленные обеими странами исключительной экономической зоной (ИЭЗ), и начало исследовательские работы. Корейская береговая охрана в ответ попросила судно прекратить исследования и запросить официальное разрешение.

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Противостояние продолжалось, и обе стороны подали друг другу официальные жалобы. Сообщается, что аналогичный инцидент произошел в том же месте в августе прошлого года.

По данным BBC, у двух стран сложная история. Они время от времени сражались, по крайней мере, с 7 века, и с тех пор Япония неоднократно пыталась вторгнуться на полуостров.