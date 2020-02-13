Цены на нефть падают на фоне снижения спроса из-за эпидемии коронавируса

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Цены на нефть падают после заявлений ОПЕК и МЭА о снижении спроса на нефть из-за эпидемии коронавируса

После заявлений ОПЕК и МЭА о снижении спроса на нефть в 2020 году из-за вспышки коронавируса цены на нефть упали. Об этом сообщает Шадя Насралла в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Стоимость нефти марки Brent снизилась на 47 центов до 55,32 доллара за баррель, а цена на нефть марки WTI уменьшилась на 33 цента до 50,84 доллара.

Заявления ОПЕК и МЭА были сделаны на фоне существенного уменьшения спрос на нефть в Китае, который является вторым в мире по величине потребления нефти.

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Крупнейшая китайская нефтеперерабатывающая компания China National Chemical Corp заявила, что закрывает свой завод, который перерабатывает около 100 000 баррелей в сутки, и сокращает объемы переработки нефти на двух других из-за падения спроса внутри страны.