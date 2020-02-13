Бывший гражданин Украины, экс-главный конструктор севастопольского ЦКБ «Черноморец» приговорен в РФ к 14 годам лишения свободы

Главная » Последние новости » Новости мира » Бывший гражданин Украины, экс-главный конструктор севастопольского ЦКБ "Черноморец" приговорен в РФ к 14 годам лишения свободы Бывший гражданин Украины, экс-главный конструктор севастопольского ЦКБ "Черноморец" приговорен в РФ к 14 годам лишения свободы

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Суд в Санкт-Петербурге (РФ) признал бывшего сотрудника Центрального конструкторского бюро в Севастополе Виктора Прозорова виновным в государственной измене.

Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает Meduza.

Материалы дела Прозорова засекречены, но во время оглашения приговора стало известно, что в деле фигурирует «китайский разведчик». Как ранее сообщало издание «Фонтанка», в 2016 году Прозоров неоднократно ездил в командировки в Китай и Иран, информирует enovosty.com/news.

По решению суда у 72-летнего Виктора Прозорова конфисковали 53,5 тысячи долларов и его лимузин стоимостью три миллиона рублей.

Защита Прозорова намерена обжаловать решение суда. «Приговор очень строгий, в его случае фактически равен пожизненному», — сообщила адвокат Анна Бухарова.

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Виктор Прозоров в советские годы работал в конструкторском бюро «Черноморец» в Севастополе. После развала Союза остался в Крыму и получил гражданство Украины. После аннексии Крыма Россией, в 2015 году стал гражданином России.

Основным местом его работы стало севастопольское ЦКБ «Черноморец». Это одно из старейших проектно-конструкторских предприятий на территории бывшего СССР, которое проектировало корабли Черноморского флота и выполняло гособоронзаказы. Дорос до должностей директора и главного конструктора ЦКБ «Черноморец».

В 2000 году командующий военно-морскими силами Украины Михаил Ежель наделил бюро правом исполнения базовых функций по всем видам ремонта боевых кораблей и вспомогательных судов, — пишет издание.

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При Прозорове бюро в 2000-х годах получило заказ на модернизацию единственной подводной лодки ВМС Украины, «Запорожье».Бюро проектировало, в частности, разведкорабль ВМС Украины «Славутич». После оккупации Крыма он перешел под контроль России.

Арестован он был еще 4 июня 2018 года. Дело Виктора Прозорова было под грифом «Совершенно секретно» и слушалось в закрытом режиме.