Американские производители виски оказались под перекрестным огнем, — The Washington times

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Американские производители виски оказались под перекрестным огнем во время торговой войны между США и Евросоюзом

Торговая война президента Дональда Трампа ослабила американские конкурентные позиции на мировом рынке виски. Об этом сообщает The Washington times , информирует enovosty.com/news.

Американские производители виски оказались под перекрестным огнем во время торговой войны между США и Евросоюзом, когда ЕС ввел тарифы на американский виски и другие американские продукты в ответ на решение Трампа ввести пошлины на европейские сталь и алюминий.

В результате, в США общий экспорт виски в ЕС в 2019 году сократился на 27%. Экспорт виски в Испанию упал на 44%, в Великобританию — на 33%, а во Францию — на 20%.

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В то же время, реализация продукции американскими товаропроизводителями на внутреннем рынке набирает обороты. В 2019 году совокупный объем продаж на внутреннем рынке увеличился на 5,3% до рекордных 29 млрд долларов.