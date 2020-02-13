Американские производители виски оказались под перекрестным огнем, — The Washington times
Американские производители виски оказались под перекрестным огнем во время торговой войны между США и Евросоюзом
Торговая война президента Дональда Трампа ослабила американские конкурентные позиции на мировом рынке виски. Об этом сообщает The Washington times , информирует enovosty.com/news.
Американские производители виски оказались под перекрестным огнем во время торговой войны между США и Евросоюзом, когда ЕС ввел тарифы на американский виски и другие американские продукты в ответ на решение Трампа ввести пошлины на европейские сталь и алюминий.
В результате, в США общий экспорт виски в ЕС в 2019 году сократился на 27%. Экспорт виски в Испанию упал на 44%, в Великобританию — на 33%, а во Францию — на 20%.
Читайте: Фестиваль Whisky Dram
В то же время, реализация продукции американскими товаропроизводителями на внутреннем рынке набирает обороты. В 2019 году совокупный объем продаж на внутреннем рынке увеличился на 5,3% до рекордных 29 млрд долларов.