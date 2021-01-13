Возвращение Навального: Ёлкин в новой карикатуре показал, кто и как его встретит в России

Главная » Последние новости » Новости мира » Возвращение Навального: Ёлкин в новой карикатуре показал, кто и как его встретит в России Возвращение Навального: Ёлкин в новой карикатуре показал, кто и как его встретит в России

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Оппозиционер Алексей Навальный намерен вернуться в Россию рейсом "Победы"

Алексей Навальный объявил, что намерен вернуться на родину 17 января рейсом «Победы». После отравления в России он лечился в Германии. Известный карикатурист Сергей Елкин в своём свежем творении показал, кто и как встретит политика, информирует enovosty.com/news.

Отметим, ранее в писали о том, что от того, как москвичи встретят Навального, будет зависит будущее нынешнего правительства России.