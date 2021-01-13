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Вооружение продолжается: ВВС США купят у Boeing очередные самолеты-заправщики KC-46A

Главная » Последние новости » Новости мира » Вооружение продолжается: ВВС США купят у Boeing очередные самолеты-заправщики KC-46A
 
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Министерство обороны США и компания Boeing объявили во вторник о подписании контракта на сумму около 1,7 миллиарда долларов на 12 самолетов-заправщиков KC-46A, в результате чего парк самолетов-заправщиков Pegasus увеличится до 79.

Американский производитель самолетов Boeing получил контракт на 1,7 миллиарда долларов на производство самолетов-заправщиков KC-46 Pegasus, информирует enovosty.com/news.

Boeing передал ВВС первый самолет KC-46A в январе 2019 года. С тех пор компания Boeing доставила 42 заправщика на четыре разные базы. Новое поколение KC-46 предлагает новые возможности и гибкость эксплуатации для ВВС США и зарубежных заказчиков.

«Инвестиции, которые Boeing делает сегодня в KC-46, принесут пользу поколениям военнослужащих», — сказал Джейми Берджесс, вице-президент и руководитель программы по заправщикам Boeing KC-46. «Я считаю, что партнерство между Boeing и ВВС США также приведет к появлению дополнительных инноваций KC-46».

Boeing KC-46 Pegasus — военный самолет-заправщик и стратегический военно-транспортный самолет, разработанный компанией Boeing на базе реактивного авиалайнера 767. Планируется, что новый флот KC-46 заменит устаревший парк самолетов-танкеров Boeing KC-135 Stratotankers ВВС США.

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KC-46A — многоцелевой заправщик, предназначенный для заправки самолетов союзников и коалиции, совместимый с международными процедурами дозаправки в воздухе. Он также оборудован для перевозки пассажиров, грузов и пациентов для любых миссий в любое время.

Самолет прошел сертификационные испытания приемника с истребителем Lockheed Martin F-35 Lightning II.

ВВС США заказывают еще 12 заправщиков KC-46 за 1,7 млрд долларов

Boeing собирает самолет KC-46A на своем предприятии в Эверетте, штат Вашингтон, где также продолжает производство заправщиков KC-46 для Японии.

Источник: Defence-blog


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