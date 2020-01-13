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Супруги самых богатых и успешных руководителей IT-компаний: кто они?

Главная » Последние новости » Новости мира » Супруги самых богатых и успешных руководителей IT-компаний: кто они?
 
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Большинство самых влиятельных руководителей технологий женаты.

У многих руководителей высшего звена в области технологий есть партнеры. Не все из них женаты — генеральный директор Twitter Джек Дорси и генеральный директор Apple Тим Кук кажутся одинокими, генеральный директор Tesla Илон Маск снова вступил в отношения с певицей Граймс, а генеральный директор Amazon Джефф Безос недавно развелся и вернулся к свиданиям, информирует enovosty.com/news.

Но высшие руководители таких IT-гигантов, как Google, Facebook, IBM, Alibaba и Microsoft, женаты — некоторые из них десятилетиями.

Вот взгляд на жизнь супругов одних из самых богатых и успешных технических руководителей.

Присцилла Чан

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Марк Цукерберг Присцилла Чан

Присцилла Чан и Марк Цукерберг

Партнер: Марк Цукерберг, основатель и генеральный директор Facebook

Годы в браке: 7

Кто она: Присцилла Чан — американский филантроп и педиатр. Чан окончила Гарвардский университет по специальности биология и поступила в Калифорнийский университет, Сан-Франциско, на медицинский факультет. После окончания ординатуры в 2015 году она работала в больнице общего профиля в Сан-Франциско, но с тех пор уехала заниматься повседневной деятельностью CZI. Чан также является соучредителем частной начальной школы, которая предлагает бесплатное медицинское обслуживание и образование детям с низким доходом в районе Пало-Альто.

Чан и Цукерберг поженились в 2012 году, примерно в то время, когда Чан окончила медицинскую школу, а Facebook стал публичным. У пары есть две дочери, Максима и Август.

Лорен Пауэлл Джобс

Лорен Пауэлл Джобс

Лорен Пауэлл Джобс

Партнер: Стив Джобс, бывший генеральный директор Apple

Годы в браке: 20, до смерти Джобса в 2011 году

Кто она: Лорен Пауэлл Джобс — филантроп и основатель Emerson Collective, организации, занимающейся социальными изменениями. Пауэлл Джобс училась в Университете Пенсильвании по специальности «Экономика и политология» и работала в Goldman Sachs до получения степени MBA в Стэнфордском университете.

После смерти Стива Джобса Пауэлл Джобс унаследовала состояние, в основном в форме акций Apple и Disney. Она — активный филантроп, специализирующаяся на образовании и окружающей среде. Через Emerson Collective она финансировала новостные организации, такие как ProPublica, приобрела медиа-объекты, такие как Pop-Up Magazine и The Atlantic, контрольный пакет которых она имеет, и инвестировала в Axios и гигант подкастов Gimlet Media. Она также является заядлым коллекционером современного искусства и имеет многомиллионную яхту под названием Венера, а также дом в Сан-Франциско стоимостью 16,5 млн долларов.

Пауэлл Джобс познакомилась со Стивом Джобсом в 1989 году, когда сидела рядом с ним на мероприятии, на которое его пригласили выступить в кампусе. У пары было трое детей: Рид, Эрин и Ева.

Деннис Тропер

Муж Сьюзан Войчицки

Сьюзан Войчицки и Деннис Тропер

Партнер: Сьюзан Войчицки, генеральный директор YouTube

Женаты: 21 год

Кто он: Деннис Тропер также является руководителем Google — в настоящее время он является директором по управлению продуктами для операционной системы Wear OS, операционной системы SmartWatch. Тропер получил степень бакалавра в Техасском университете в Остине и степень магистра в Калифорнийском университете в Санта-Круз.

Дом Тропера и Войчицки в Менло-Парке был местом рождения Google: пара арендовала гараж и две спальни для Сергея Брина и Ларри Пейджа, когда компания начинала свою деятельность.

Тропер и Войчицки имеют пятерых детей.

Миранда Керр

Эван Шпигель Миранда Керр

Миранда Керр и Эван Шпигель

Партнер: Эван Шпигель, основатель и генеральный директор Snap

Годы в браке: 2

Кто она: Миранда Керр — австралийская модель, основатель и генеральный директор Kora Organics, компании, которая производит косметические средства с использованием натуральных ингредиентов. Керр начинала как модель, а затем заключила контракт с Maybelline, Victoria’s Secret и Clinique.

Керр и Шпигель встретились в 2015 году на обеде Луи Виттона в Лос-Анджелесе. В ту ночь, когда они встретились, главный редактор Harper’s Bazaar Гленда Бейли сказала Миранде Керр: «Спорим, вы двое поженитесь». Пара поженилась на сверхсекретной церемонии в мае 2017 года, и теперь у них двое сыновей, Харт и Майлз. У Керр также есть сын Флинн от ее предыдущего брака с Орландо Блумом.

Мелинда Гейтс

Билл и Мелинда Гейтс

Билл Гейтс и Мелинда Гейтс

Партнер: Билл Гейтс, соучредитель Microsoft

Женаты: 25 лет

Кто она: Мелинда Гейтс — активный филантроп. Вместе со своим мужем Мелинда основала Фонд Гейтса, который в основном занимался вопросами бедности и здравоохранения во всем мире. В 2016 году Мелинда была награждена Президентской медалью свободы президентом Обамой.

Гейтс училась в университете Дьюка, получив степень бакалавра в области экономики и информатики, а также степень магистра делового администрирования — и все это за пять лет. Гейтс была нанята компанией Microsoft на должность менеджера по продукту вскоре после того, как компания стала публичной, и в итоге она прошла путь вверх по служебной лестнице компании. У Гейтс была сильная роль, пока она не решила уйти, когда забеременела своим первым ребенком.

Пара познакомилась в 1987 году на пикнике в компании. Когда Билл Гейтс пригласил ее на свидание через две недели, она сначала отказала ему. В конце концов, они пошли на свидание и были вместе в течение семи лет, прежде чем пожениться в 1994 году.

У пары трое детей: Дженнифер, Рори и Фиби.

Марк Рометти

Джинни Рометти Марк Рометти

Джинни Рометти и Марк Рометти

Партнер: Джинни Рометти, генеральный директор IBM

Женаты: 40 лет

Кто он: В Сети не так много информации о супруге генерального директора IBM за четыре десятилетия.В 2011 году The New York Times сообщила, что Марк Рометти был основным инвестором в Bam Oil Company, хотя неясно, по-прежнему ли он состоит в компании.

В 2015 году Джинни Рометти упомянула Марка в своей речи в Северо-Западном университете, ее альма-матер. В своей речи Рометти описала, как Марк поддерживал ее в начале ее карьеры и заставлял ее воспользоваться возможностью, когда она сама медлила с этим.

Пара познакомилась на заре своей карьеры, когда они стажировались в General Motors Institute.

Сидни Шапиро

Дара Хосровшахи

Дара Хосровшахи и Сидни Шапиро

Партнер: Дара Хосровшахи, генеральный директор Uber

Годы в браке: 7

Кто она: Сидни Шапиро — бывший учитель дошкольных учреждений. Шапиро и Хосровшахи встретились в 2008 году, когда они пришли на свидание вслепую. Когда Хосровшахи приехал в костюме и за рулем Volvo, Шапиро подумала: «Он такой высокомерный, эгоцентричный, просто… ужас», — сказала она The New Yorker. Тем не менее, пара поженилась в 2012 году в Лас-Вегасе. У них теперь есть близнецы, Хейс и Хьюго.

Люси Саутворт

Ларри Люси

Ларри Пейдж и Люси Саутворт

Партнер: Ларри Пейдж, соучредитель Google

Женаты: 12 лет

Кто она: Люси Саутворт — бывший научный сотрудник. Она училась в Пенсильванском университете и имеет степень магистра Оксфордского университета. По информации Reuters, она также была докторантом в Стэнфорде.

Пара по сообщениям поженилась на острове Ричарда Брэнсона Неккера в 2007 году и имеет двух детей.

Клара У 

Джозеф Цай Клара У Цай

Клара У Цай и Джозеф Цай

Партнер: Джозеф Цай, соучредитель и исполнительный вице-президент Alibaba

Женаты: 23 года

Кто она:  Клара У получила степень бакалавра в Стэнфордском университете и степень магистра делового администрирования в Гарвардской школе бизнеса до работы в American Express и на китайском торговом сайте Taobao.

Пара поженилась в Нью-Йорке в 1996 году и прожила в Гонконге 13 лет, прежде чем переехать в Ла-Холью, штат Калифорния. У них трое детей: Алекс, Дэш и Джейкоб.

Линн Бениофф

Марк Бениофф Линн Бениофф

Марк Бениофф и Линн Бениофф

Партнер: Марк Бениофф, основатель и со-генеральный директор Salesforce

Женаты: 13 лет

Кто она: Линн Бениофф — активная меценатка. Линн и Марк Бениофф подписали «Обещание дарения», в котором говорится, что они будут отдавать большую часть своего состояния в течение своей жизни и по своей воле.

Ану Наделла

Сатья Наделла

Сатья Наделла

Партнер: Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft

Годы в браке: 27 лет

Кто она:  Ану и Сатья Наделла имели сложную, но романтичную историю иммиграции: пара поженилась в декабре 1992 года, когда Ану все еще жила в Индии. В то время как у Сатья была грин-карта, иммиграционные власти отклонили заявление Ану на получение визы из-за длинного списка ожидания. Сатья отказался от своей грин-карты и вместо этого получил визу H-1B, чтобы заставить иммиграционный процесс работать на Ану.

У пары сейчас трое детей, в том числе сын с особыми потребностями.

Николь Систром

Кевин Систром Николь Систром

Кевин и Николь Систром

Партнер: Кевин Систром, соучредитель и бывший генеральный директор Instagram

Годы в браке: 4

Кто она: Николь Систром является основателем компании Sutro Energy Group, которая нацелена на финансирование сектора чистой энергии. Систром посвятила свою карьеру энергетике и окружающей среде.

Николь и Кевин Систром встретились в Стэнфорде за много лет до того, как Кевин начал создавать Instagram — фактически, Кевин приписывает Николь идею создания фильтров для Instagram. По словам Vogue, пара обручилась на День Благодарения в 2013 году, а в 2016 году поженилась. У пары есть дочь Фрейя.

Анджали Пичаи

Сундар Пичаи и жена Анджали Пичаи

Анджали Пичаи и Сундар Пичаи

Партнер: Сундар Пичаи, генеральный директор Google и Alphabet

Годы в браке: более 25

Кто она: Анджали Пичай, инженер-химик, познакомилась с Сундаром Пичаи, когда он учился в колледже Индийского технологического института в Харагпуре. У пары есть двое детей, Киран и Кавья, и они живут в современном доме, который построили сами.

Гриффит Р. Харш IV

Мег Уитмен и муж

Мэг Уитмен и Гриффит Р. Харш IV

Партнер: Мег Уитмен, бывший генеральный директор HP, нынешний генеральный директор Quibi

Женаты: 39 лет

Кто он: Гриффит Р. Харш IV — опытный нейрохирург, который занимается лечением опухолей головного мозга, гипофиза и основания черепа. В настоящее время он возглавляет кафедру неврологической хирургии в UC Davis Health. Харш учился в Гарвардском университете как в старшей школе, так и в медицинской школе, учился в Оксфордском университете в качестве стипендиата Родса и получил степень магистра делового администрирования в Бостонском университете.

Харш и Уитмен познакомились, когда Уитмен была второкурсницей в Принстонском университете. Она пригласила его на свадьбу своей сестры, но он забыл на нее прийти и они поссорились. Пара в конце концов помирилась и поженилась в 1980 году. У них двое сыновей, Гриффит V и Уильям.

Серена Уильямс

Серена Уильямс Алексис Оганян

Серена Уильямс и Алексис Оганян

Партнер: Алексис Оганян, соучредитель Reddit

Годы в браке: 2

Кто она: Серена Уильямс — одна из величайших теннисисток и спортсменок всех времен. За свою карьеру она выиграла 23 титула в одиночном турнире Большого шлема, четыре золотые олимпийские медали и выиграла призовой фонд в размере 92,5 миллиона долларов.

Уильямс и Оганян встретились в мае 2015 года в отеле Rome Cavalieri, когда, по данным Vanity Fair, Оганян присел за столик рядом с Уильямс у бассейна. Когда они впервые встретились, Оганян никогда не смотрел теннис, а Уильямс ничего не знала о Reddit, платформе Оганяна, основанной в 2005 году.

В начале января 2017 года Уильямс узнала, что она беременна — в сентябре того же года она родила дочь, Алексис Олимпию Оганян-младшую. Пара поженилась спустя два месяца перед звездным списком гостей, который включал Бейонсе и Ким Кардашьян.

Маккензи Безос

Маккензи Безос

Маккензи Безос

Партнер: Джефф Безос, основатель и генеральный директор Amazon

Женаты: 26 лет, до развода в 2019 году.

Кто она: МакКензи Безос — писатель и филантроп. Она является автором двух романов, первый из которых получил американскую книжную премию.

Безос изучала художественную литературу в Принстонском университете и работала научным сотрудником в фирме по управлению инвестициями DE Shaw, где она познакомилась с Джеффом Безосом. В 1993 году они поженились. Маккензи Безос была одним из первых сотрудников Amazon, работая бухгалтером в компании.

В начале 2019 года Маккензи и Джефф Безос объявили о разводе.

Николь Шанахан

сергей брин николь шанахан

Николь Шанахан и Сергей Брин

Партнер: Сергей Брин, соучредитель Google

Годы в браке: около 1 года

Кто она: Николь Шанахан — основатель юридической технологической компании ClearAccessIP, которая создает аналитический инструмент для патентных юристов и изобретателей. Она также активно занималась вопросами здоровья женщин и фертильности, помогая финансировать исследовательский центр, занимающийся вопросами репродуктивного здоровья, через свой фонд Bia-Echo Foundation.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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