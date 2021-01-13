Ким Чен Ын призывает к усилению военного потенциала, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости мира » Ким Чен Ын призывает к усилению военного потенциала, - Reuters Ким Чен Ын призывает к усилению военного потенциала, - Reuters

Закрыть Отправить

Ким Чен Ын призывает к усилению военного потенциала и сдерживанию ядерной войны

Государственное информационное агентство KCNA сообщило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал к усилению военной мощи и сдерживанию ядерной войны. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Восьмой съезд партии состоялся за несколько недель до вступления в должность новоизбранного президента США Джо Байдена и на фоне затянувшегося тупика в переговорах, направленных на прекращение ядерных и ракетных программ Северной Кореи в обмен на ослабление санкций США.

«Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы еще больше усилить сдерживание ядерной войны, поскольку мы создаем самый сильный военный потенциал», — сказал Ким.

Читайте: Южная Корея получила противолодочный фрегат с буксируемым гидролокатором

В 2018 году Ким призвал к продолжению производства ядерного оружия, запустил серию ракет малой дальности и на параде показал ракету, которая стала самой большой межконтинентальной баллистической ракетой в Северной Корее.

Заявления Кима прозвучали после того, как президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал помочь добиться прорыва в переговорах по денуклеаризации.