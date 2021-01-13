РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

13.01.2021 г.
08:29Ким Чен Ын призывает к усилению военного потенциала, - Reuters
08:11Пенс отказался отстранять Трампа от должности
07:45Новый китайский танк VT4 впервые применили в бою
12.01.2021 г.
20:00Пять лет в истории, которые оказались еще сложнее чем 2020 год
19:03Ядерная война: Смогут ли моря прокормить человечество? - СМИ
15:43Трамп подготовил ещё пару сюрпризов администрации Байдена, - эксперт
15:34Якутский шаман выезжает "на белом коне" "изгонять демона Путина". Ёлкин показал, как его будут останавливать
Все новости мира

Аналитика

08.01.2021

Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...

Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...
Окончание ушедшего 2020 года ознаменовалось забавной суетой в Кремле и его окрестностях. Пока досужая публика пережевывала ежегодную пресс-конференцию ...
31.12.2020

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
2020 год оказался довольно тяжелым и непредсказуемым. Эпидемия коронавируса, которая распространилась по всему миру, создала новую реальность и во многом ...
30.12.2020

Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной

Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной
В мире началась масштабная вакцинация от коронавируса, который продолжает мутировать, страны встречают праздники в карантинном режиме, а на небе засияла ...

Последние новости

13.01.2021 г.
09:29 Украина закупает вакцину Sinovac: подробности
08:52 В Киеве заметили редкий суперкар Lamborghini (ФОТО)
08:29 Ким Чен Ын призывает к усилению военного потенциала, - Reuters
08:11 Пенс отказался отстранять Трампа от должности
07:45 Новый китайский танк VT4 впервые применили в бою
07:30 В Украину идут морозы: какие регионы засыплет снегом
07:28 Терминатор может стать реальностью: люди не смогут держать под контролем сверхразумных роботов
07:15 Потерявшийся кот вернулся к своим хозяевам спустя 7 лет (ФОТО)
07:00 Под Киевом засекли необычный японский внедорожник (ФОТО)
06:49 Киберполиция блокировала мощную контрабанду запрещенных лекарственных средств
06:28 В столице заметили шикарный Porsche 911 (ФОТО)
06:02 В Минкульте рассказали о возможности продления карантина
12.01.2021 г.
23:00 На Украину надвигается циклон: синоптики прогнозируют ухудшение погоды
22:55 Врачи рассказали, как прийти в норму после COVID-19
22:40 Медики объяснили, почему маски нужно носить даже тем, кто перенес COVID-19
21:50 Пользователей Сети поразил невероятный восход солнца над морем в Украине (ФОТО)
21:39 Топ-10 самых опасных эпидемий в истории человечества
20:00 Пять лет в истории, которые оказались еще сложнее чем 2020 год
19:15 Гречневая каша может может быть опасной: кому нельзя её есть
19:03 Ядерная война: Смогут ли моря прокормить человечество? - СМИ
18:58 Неадекватный водитель из Запорожья, прорываясь в Крым, джипом протаранил контрольный пункт
17:39 Цены на квартиры в Киеве пробили новую отметку. Сколько сейчас стоит жилье в столице?
17:12 Зеленский пригласил Илона Маска в Житомир
15:43 Трамп подготовил ещё пару сюрпризов администрации Байдена, - эксперт
15:34 Якутский шаман выезжает "на белом коне" "изгонять демона Путина". Ёлкин показал, как его будут останавливать
15:19 Анонимные авторы на Spotify зарабатывают миллион на "белом шуме"
15:12 Морозы на пороге: Цена на газ в Европе бьет рекорды, ГТС Украины недозагружена
15:07 PlayStation на колесах: Sony тестирует свой уникальный электромобиль(ВИДЕО)
15:00 Байден заявил, что не боится принимать присягу на улице возле Капитолия
14:29 Пленки "Байдена-Порошенко" в измененном виде "слил" Деркачу Онищенко – Минфин США
14:20 Быстрые тесты на COVID-19 добавили в пакет первичной медпомощи
14:07 Moderna заявила о годичном иммунитете от COVID-19
13:00 Действия демократов по оглашению импичмента Трампу набирают обороты
12:59 Армия США проводит боевые стрельбы обновленной M109A6 Paladins
12:48 В Украине проходят испытания неуправляемых боеприпасов для беспилотников
12:26 В Украине упростили оформление субсидий
12:00 Иванка Трамп поссорилась со своим отцом из-за решения пойти на инаугурацию Байдена
11:48 В Антарктиде нашли скелет неизвестного существа (ВИДЕО)
11:28 На Рейне нашли самую старую замковую часовню (ФОТО)
11:09 Голограммы из «Звёздных войн» могут стать реальностью на смартфонах (ВИДЕО)
10:58 СБУ блокировала контрабанду рекордной партии героина в страны Евросоюза (ВИДЕО)
10:39 Китай официально разрешил экспертам ВОЗ расследовать происхождение COVID-19
10:18 В США прибыли украинские экипажи боевых катеров Island
09:58 На Житомирщине полиция блокировала канал сбыта наркотиков
09:49 В Украине у пенсионеров могут забирать уже назначенные выплаты: подробности
09:23 США модернизируют легкие самолеты для проведения полетов на сверхмалой высоте
08:48 Владислав Волошин: "Россия решила «сдвинуть» Минский процесс на свою пользу"
08:30 Словарь современного украинского языка выбрал главное слово 2020-го года
08:29 В Украине вводится в оборот новая монета (ФОТО)
08:09 Украинцы массово возвращаются на работу за границу
07:48 В Греции люди спасаются от жары на пляжах (ФОТО)
07:27 В заповеднике «Аскания-Нова» погибли почти 200 журавлей — птицы могли отравиться химикатами
07:15 Ученые определили главную опасность мутировавшего COVID-19
06:51 На Закарпатье женщина подожгла дом бывшего
06:29 В Украине дорожает электроэнергия
06:02 Папа Римский расширил права женщин в церкви
11.01.2021 г.
23:12 Пользователей Сети поразила дружба собаки с уткой (ФОТО)
23:10 Ученые определили тип поверхности, на которой будет погибать COVID-19
22:55 COVID-19 и политика: названы самые популярные статьи из «Википедии» за 2020 год
22:20 Volkswagen придумал необычный способ зарядки электрокаров
Все новости »

Ким Чен Ын призывает к усилению военного потенциала, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости мира » Ким Чен Ын призывает к усилению военного потенциала, - Reuters
 
Печать Отправить на почту

 

 

Ким Чен Ын призывает к усилению военного потенциала и сдерживанию ядерной войны

Государственное информационное агентство KCNA сообщило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал к усилению военной мощи и сдерживанию ядерной войны. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Восьмой съезд партии состоялся за несколько недель до вступления в должность новоизбранного президента США Джо Байдена и на фоне затянувшегося тупика в переговорах, направленных на прекращение ядерных и ракетных программ Северной Кореи в обмен на ослабление санкций США.

«Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы еще больше усилить сдерживание ядерной войны, поскольку мы создаем самый сильный военный потенциал», — сказал Ким.

Ким Чен Ын призывает к усилению военного потенциала, — Reuters

Читайте: Южная Корея получила противолодочный фрегат с буксируемым гидролокатором

В 2018 году Ким призвал к продолжению производства ядерного оружия, запустил серию ракет малой дальности и на параде показал ракету, которая стала самой большой межконтинентальной баллистической ракетой в Северной Корее.

Заявления Кима прозвучали после того, как президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал помочь добиться прорыва в переговорах по денуклеаризации.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 71

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...
Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной
Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Итоги года: Главные события уходящего 2020 года
Зе-цифровизация и электронная слежка: вас подслушают, запишут и продадут
"Укроборонпром" к дерибану готов?!
Наследие Кернеса: Что ждет Харьков - передел сфер влияния или реванш пророссийских сил
Больше на силовиков и меньше на врачей: как распределили госбюджет 2021 и откуда возьмут деньги
Крах АвтоКрАЗа: Как убивают знаменитый автозавод
Все статьи





Читайте также

Во Франции испытали новейшую ядерную крылатую ракету ASMPA
 ВВС Великобритании получат новейшие ракеты SPEAR (ФОТО)
Южная Корея получила противолодочный фрегат с буксируемым гидролокатором
 Украина поставит Индонезии противокорабельный РК "Нептун"
Гиперзвуковая крылатая ракета ВВС США провалила испытания
 Литва покупает у США ракеты Javelin
В Ираке совершено нападение на посольство США
 В США испытали систему подрыва гиперзвуковой боеголовки

Армия

Беспилотный летательный аппарат «Сокол-2»
Беспилотный летательный аппарат «Аист»
Вертолет Eurocopter AS 532 (Германия-Франция)
Беспилотный летательный аппарат А1-С «Фурия»
Вся армия    >>

Персоны

Осадчая
Екатерина
Колесниченко
Вадим
Южанина
Нина
Шкиль
Максим
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба

Олег Кияшко: Громкое «харьковское дело» может закончиться пшиком


Мнения
Победа демократии в Америке приближает конец многих диктатур - в России, Китае, Беларуси
Андрей Зубов

Победа демократии в Америке приближает конец многих диктатур - в России, Китае, Беларуси

Такого в Соединенных Штатах еще не было. Столь явная попытка меньшинства навязать свою волю большинству силой.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Сайт правительства Хабаровского края 12 часов транслировал нецензурную фразу про Путина (14335)

Врач, который не моется уже пять лет, удивил мир своей историей (11820)

Трампу предложили самолет до Ростова: лучшие мемы и карикатуры дня (8602)






работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Автомобильная отрасль

help




bigmir)net TOP 100

 