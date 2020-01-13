Истребители ВВС США F-16 получили новый радар APG-83

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ВВС США завершили установку радаров APG-83 SABR корпорации Northrop Grumman на истребителях F-16

ВВС США завершили установку радаров APG-83 SABR корпорации Northrop Grumman (NYSE:NOC) на истребителях F-16, находящихся на Объединённой базе Эндрюс Морской авиации США. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Модернизация радаров истребителей F-16 Национальной гвардии США повышает эксплуатационные характеристики самолета. «APG-83 SABR был специально разработан, чтобы максимизировать эксплуатационные характеристики F-16», — сказал директор программ SABR компании Northrop Grumman Марк Росси

Радар APG-83 позволяет F-16 обнаруживать, отслеживать и идентифицировать большее количество целей быстрее и на больших расстояниях. Кроме того, он оснащен всепогодным картографическим радаром высокого разрешения с синтетической апертурой (PCA), что предоставляет пилоту более точное изображение поверхности для более точной идентификации цели и удара.

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