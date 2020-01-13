Премьер-министр Японии посещает нефтедобывающие страны на фоне усиления угроз в Персидском заливе — Associated Press

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посещает нефтедобывающие страны на фоне усиления угроз в Персидском заливе

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел встречу с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азиз Аль Саудом в рамках своего тура по нефтедобывающим арабским государствам Персидского залива, направленного на содействие миру в условиях усиления напряженности во взаимоотношениях между США и Ираном. Об этом сообщают Абдулла Аль-Шихри и Айя Батрави в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Япония стремится оставаться политически нейтральной на фоне усиления напряженности в Персидском заливе после решения президента Дональда Трампа о выходе США из ядерного соглашения с Ираном. Кроме того, безопасность в водах Персидского залива является приоритетом национальной безопасности Японии, которая импортирует почти 90% нефти из стран Ближнего Востока.

Япония планирует разместить свои военно-морские силы, эсминец и два патрульных самолета у берегов Йемена и Омана, чтобы защитить запасы нефти, избегая при этом патрулирования Ормузского пролива, как это делают США.

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Синдзо Абэ планирует посетить Объединенные Арабские Эмираты во вторник и Оман в среду, а затем отправится обратно в Токио. В ОАЭ он встретится с наследным принцем Абу-Даби Мохаммедом бен Заидом. В Омане Абэ проведет переговоры с новым правителем страны султаном Хайтамом бен Тариком.