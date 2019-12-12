ВМС США похвастались тем, что на данный момент 7 авианосцев находятся в рабочем состоянии

Главная » Последние новости » Новости мира » ВМС США похвастались тем, что на данный момент 7 авианосцев находятся в рабочем состоянии ВМС США похвастались тем, что на данный момент 7 авианосцев находятся в рабочем состоянии

Закрыть Отправить

Четыре из авианосцев, ранее застрявших на пристани, — Harry S. Truman, John C. Stennis, Dwight D. Eisenhower и Gerald R. Ford — сейчас находятся в плавании.

Во вторник утром военно-морской флот США похвастался в социальных сетях тем, что у него в настоящее время есть 7 авианосцев, что является значительным улучшением по сравнению с ситуацией в конце октября, когда половина парка авиаперевозчиков находилась в нерабочем состоянии, информирует enovosty.com/news.

«Флот на сегодня имеет 7 авианосцев. NBD», — написал в Твиттере начальник управления информации (CHINFO); «NBD» является аббревиатурой от «ничего страшного».

Менее двух месяцев назад военно-морской флот столкнулся с тем, что многие авианосцы застряли в доках из-за проблем с техническим обслуживанием, подготовки к капитальному ремонту, неожиданных неисправностей.

На восточном побережье USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) готовится к развертыванию после расширенного обслуживания.

USS George Washington (CVN-73) находился в доке для дозаправки и комплексного капитального ремонта (RCOH), вместе с USS John C. Stennis (CVN-74), который, по-видимому, также готовился к капитальному ремонту посередине срока своей службы.

USS George HW Bush (CVN-77) находился в расширенном техническом обслуживании. USS Harry S. Truman (CVN-75) перестал работать из-за электрической неисправности.

USS Gerald R. Ford (CVN-78) находится в свободном доступе после последней встряски.

USS Carl Vinson (CVN-70) находился в техническом обслуживании на западном побережье.

Даже имея в распоряжении менее половины своих авианосцев, военно-морской флот все еще имеет готовую авианосную силу, но проблема в том, что из-за того, что в доке много кораблей, ему труднее удовлетворить спрос на авианосцев, которые являются важными инструментами для проектирования.

Прямо сейчас USS Harry S. Truman находится в зоне действия 6-го флота, в то время как Stennis и Gerald R. Ford находятся в Атлантике. USS Nimitz (CVN-68) и USS Theodore Roosevelt (CVN-71) находятся в 3-м флоте AOR, а USS Abraham Lincoln (CVN-72) остается в 5-м флоте AOR.

USS Ronald Reagan (CVN-76) развернут в Японии, но в настоящее время он находится в порту.