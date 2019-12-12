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Associated Press: Пекин надеется на отсрочку тарифов на китайский импорт в США

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: Пекин надеется на отсрочку тарифов на китайский импорт в США
 
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В преддверии введения новых тарифов США на китайский импорт Пекин надеется на отсрочку тарифов

Переговорщики Китая находятся в «тесном контакте» с Вашингтоном в преддверии возможного повышения США тарифов на китайский импорт. Обсуждаются возможности отсрочки новых тарифов. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Представитель Министерства торговли КНР Гао Фэн не предоставил информации о результатах переговорах относительно отсрочки тарифов. «Экономические и торговые команды обеих сторон поддерживают тесную связь», — сказал Гао Фэн.

Associated Press: Пекин надеется на отсрочку тарифов на китайский импорт в США

Ранее Пекин грозил США местью за продолжение повышения тарифов США на китайскую продукцию. Однако Гао не ответил на вопрос о том, что будет делать Китай в ответ на повышение тарифов.

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Напомним, запланированное на 15 декабря повышение тарифов на импорт китайских товаров стоимостью $160 млрд. распространится практически на всю продукцию, которую США приобретает в Китае. Торговый конфликт между США и Китаем оказывает огромное влияние на мировую экономику и может привести к замедлению экономического роста


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 17

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