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Великобритания готовит новые санкции против Китая, — Reuters

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Великобритания готовит новые санкции против Китая из-за новых правил

Великобритания заявила, что готовит новые санкции против Китая, так как КНР нарушила договор по Гонконгу, введя новые правила дисквалификации избранных законодателей в бывшей британской колонии. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Британский флаг был спущен над Гонконгом, когда колония была возвращена Китаю в 1997 году после более чем 150 лет британского правления

Великобритания готовит новые санкции против Китая, — Reuters

«Введение Пекином новых правил для дисквалификации избранных законодателей в Гонконге представляет собой явное нарушение юридически обязательной совместной китайско-британской декларации», — заявил министр иностранных дел Доминик Рааб. «Китай в очередной раз нарушил свои обещания и подорвал автономию Гонконга», — подчеркнул Рааб

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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