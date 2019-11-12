В Сети показали, как выглядит заброшенный аэропорт, который не трогали 25 лет (ФОТО)

На побережье Черного моря в Западной Азии находится аэропорт, заброшенный 25 лет назад.

Расположенный вблизи Бабушара в Абхазии, спорного региона Грузии, аэропорт был построен в 1960-й году, когда Абхазия входила в состав Советского Союза, информирует enovosty.com/news.

Благодаря близости города Сухума к Черному морю, аэропорт был популярен для внутренних путешественников, которые хотели отдохнуть на пляже. На своем пике около 5000 человек пользовались аэропортом каждое лето.

Но судьба аэропорта изменилась в начале 1990-х годов, когда Абхазия была разорена войной с Грузией. Аэропорт был сильно поврежден, что привело к его закрытию.

Фотограф-журналист проявил особый интерес к аэропорту Абхазии. Он недавно ездил в регион, чтобы задокументировать, что 25 лет сделали со зданием.

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Вот как выглядит аэропорт сегодня.