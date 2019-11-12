В Сети показали, как выглядит заброшенный аэропорт, который не трогали 25 лет (ФОТО)
На побережье Черного моря в Западной Азии находится аэропорт, заброшенный 25 лет назад.
Расположенный вблизи Бабушара в Абхазии, спорного региона Грузии, аэропорт был построен в 1960-й году, когда Абхазия входила в состав Советского Союза, информирует enovosty.com/news.
Благодаря близости города Сухума к Черному морю, аэропорт был популярен для внутренних путешественников, которые хотели отдохнуть на пляже. На своем пике около 5000 человек пользовались аэропортом каждое лето.
Но судьба аэропорта изменилась в начале 1990-х годов, когда Абхазия была разорена войной с Грузией. Аэропорт был сильно поврежден, что привело к его закрытию.
Фотограф-журналист проявил особый интерес к аэропорту Абхазии. Он недавно ездил в регион, чтобы задокументировать, что 25 лет сделали со зданием.
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Вот как выглядит аэропорт сегодня.
Аэропорт Абхазии практически не тронут с начала 1990-х годов. Аэропорт закрыт для международных перевозок, поскольку он не признан Международной организацией гражданской авиации.
Роман Робрук
На заброшенной взлетно-посадочной полосе все еще стоит забытый самолет. Як-40 доставил бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе в Абхазию в марте 1993 года для руководства грузинскими силами в регионе.
Роман Робрук
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Разрушающийся вход в аэропорт был признаком того, что могло ждать внутри.
Роман Робрук
Вот что он нашел в аэропорту, который был сильно поврежден и в конечном итоге заброшен во время конфликта с Грузией.
Роман Робрук
Бетонные лестницы, ведущие на пустой верхний уровень, были одними из немногочисленных сооружений, которые он видел в целости.
Роман Робрук
Вот вид на верхнем этаже.
Роман Робрук
Аэропорт был пронизан минами во время войны. Только в 2003 году HALO Trust объявил, что все мины и другие взрывные устройства были вывезены из аэропорта.
Роман Робрук
Аэропорт недоступен для публики, но, к счастью, несколько военнослужащих были готовы показать его фотографу.
Роман Робрук
Даже российские самолеты не могут вылететь в аэропорт из-за санкций Международной ассоциации воздушного транспорта.
Роман Робрук
Этот склад был заметно поврежден и был в худшей форме из тех областей, которые он видел.
Роман Робрук
Вы можете увидеть старые багажные карусели, где прибывающие пассажиры когда-то забирали свой багаж.
Роман Робрук
В 2006 году президент Абхазии заявил, что он надеется, что аэропорт скоро возобновит работу, но, кроме визита министра иностранных дел России в 2008 году, это не осуществилось.
Роман Робрук
Сегодня аэропорт используется для базирования ВВС Абхазии, состоящих из пяти легких штурмовиков L-39 и шести вертолетов. Обслуживает только внутриабхазские рейсы.