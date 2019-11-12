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В Сети показали, как выглядит заброшенный аэропорт, который не трогали 25 лет (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В Сети показали, как выглядит заброшенный аэропорт, который не трогали 25 лет (ФОТО)
 
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На побережье Черного моря в Западной Азии находится аэропорт, заброшенный 25 лет назад.

Расположенный вблизи Бабушара в Абхазии, спорного региона Грузии, аэропорт был построен в 1960-й году, когда Абхазия входила в состав Советского Союза, информирует enovosty.com/news.

Благодаря близости города Сухума к Черному морю, аэропорт был популярен для внутренних путешественников, которые хотели отдохнуть на пляже. На своем пике около 5000 человек пользовались аэропортом каждое лето.

Но судьба аэропорта изменилась в начале 1990-х годов, когда Абхазия была разорена войной с Грузией. Аэропорт был сильно поврежден, что привело к его закрытию.

Фотограф-журналист проявил особый интерес к аэропорту Абхазии. Он недавно ездил в регион, чтобы задокументировать, что 25 лет сделали со зданием.

Читайте: В аэропорту Египта загорелось шасси украинского самолета: подробности происшествия

Вот как выглядит аэропорт сегодня.

Аэропорт Абхазии практически не тронут с начала 1990-х годов. Аэропорт закрыт для международных перевозок, поскольку он не признан Международной организацией гражданской авиации.

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Роман Робрук

На заброшенной взлетно-посадочной полосе все еще стоит забытый самолет. Як-40 доставил бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе в Абхазию в марте 1993 года для руководства грузинскими силами в регионе.

Разрушающийся вход в аэропорт был признаком того, что могло ждать внутри.

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Роман Робрук

Вот что он нашел в аэропорту, который был сильно поврежден и в конечном итоге заброшен во время конфликта с Грузией.

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Роман Робрук

Бетонные лестницы, ведущие на пустой верхний уровень, были одними из немногочисленных сооружений, которые он видел в целости.

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Роман Робрук

Вот вид на верхнем этаже.

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Роман Робрук

Аэропорт был пронизан минами во время войны. Только в 2003 году HALO Trust объявил, что все мины и другие взрывные устройства были вывезены из аэропорта.

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Роман Робрук

Аэропорт недоступен для публики, но, к счастью, несколько военнослужащих были готовы показать его фотографу.

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Роман Робрук

Даже российские самолеты не могут вылететь в аэропорт из-за санкций Международной ассоциации воздушного транспорта.

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Роман Робрук

Этот склад был заметно поврежден и был в худшей форме из тех областей, которые он видел.

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Роман Робрук

Вы можете увидеть старые багажные карусели, где прибывающие пассажиры когда-то забирали свой багаж.

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Роман Робрук

В 2006 году президент Абхазии заявил, что он надеется, что аэропорт скоро возобновит работу, но, кроме визита министра иностранных дел России в 2008 году, это не осуществилось.

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Снимок экрана 2019 11 06 в 15:30.33

Роман Робрук

Сегодня аэропорт используется для базирования ВВС Абхазии, состоящих из пяти легких штурмовиков L-39 и шести вертолетов. Обслуживает только внутриабхазские рейсы.


Автор: Оксана Ельченко
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