В Армении продолжается протест против условий соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, — Associated Press

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В Армении третий день продолжается протест против условий соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе

В четверг тысячи людей собрались в столице Армении, чтобы выразить протест против подписанного Николо Пашиняном соглашения о прекращении огня, которое, по их мнению, стало уступкой Азербайджану. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Соглашение, подписанное при посредничестве Москвы, призывает Армению передать контроль над некоторыми территориями за пределами Нагорного Карабаха Азербайджану.

Это вызвало радость в Баку, но разозлило армян и многие вышли на демонстрацию в знак протеста. Протестующие штурмовали правительственные здания и требовали признать договор недействительным.

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На митинге армянские оппозиционные партии и их сторонники потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, назвав подписанное им соглашение «вероломным» и «унизительным». Поздно вечером депутаты созвали экстренное заседание парламента для рассмотрения вопроса об отставке Пашиняна, но не смогли принять данное решение из-за отсутствия большинства