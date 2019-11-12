The Washington Post: Урсула фон дер Ляйен планирует усиливать внешнюю политику ЕС

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Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует усиливать внешнюю политику ЕС

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщает, что она планирует усиливать внешнюю политику ЕС, чтобы улучшить позиции ЕС в качестве глобального игрока. Об этом сообщает The Washington Post , информирует enovosty.com/news.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что для развития более сильной стратегической культуры блока необходимы дополнительные средства.

Фон дер Ляйен также заявила, что «необходимо стабильное и ответственное руководство. Мы все должны внести свой вклад».

Однако, по мнению экспертов, решении о дополнительном привлечении средств является труднореализуемым, поскольку страны-члены Евросоюза и так будут вынуждены увеличивать бюджетные взносы в ЕС из-за ухода Великобритании