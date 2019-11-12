Reuters: Евросоюз принял решение о реализации новых оборонных проектов

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Евросоюз принял решение о реализации новых совместных оборонных проектов

Евросоюз принял решение о реализации 13 новых совместных оборонных проектов, что стало новым шагом к усилению военного потенциала ЕС. Об этом сообщает Робин Эмотт в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

В соответствии с новой программой, планируется начать строительство новых патрульных судов, самолетов, подавляющих средства радиоэлектронной разведки, и технологий для отслеживания баллистических ракет.

Представители Евросоюза не спешили усиливать военный потенциал стран ЕС. На их решение повлияло заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который выразил необходимость увеличения оборонных расходов и сказал, что возглавляемый США военный альянс НАТО умирает.

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Позже министр обороны Франции Флоренс Парли сообщил, что «мы не вкладываем достаточно средств в оборону, а те финансовые ресурсы, которые вкладываем, являются недостаточно эффективными»

Сегодня Франция уже ведет работы над новыми европейскими вертолетами и вместе с Италией разработает прототип нового класса военных кораблей «Европейский патрульный корвет». Португалия, Испания, Швеция и Франция также работают вместе над созданием нового противолодочного комплекса, способного защищать надводные корабли от подводных лодок