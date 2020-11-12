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Неприятные воспоминания: Путин не простил Байдену данный ему в 2011 году совет, — СМИ

Главная » Последние новости » Новости мира » Неприятные воспоминания: Путин не простил Байдену данный ему в 2011 году совет, - СМИ
 
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Джо Байден много лет назад посоветовал Путину не бороться за президентское кресло

Российское руководство рассчитывало на то, что на выборах в США победу опять одержит Дональд Трамп. Авторитетные европейские СМИ сообщают о том, что бывший президент Америки принёс немало пользы Кремлю. Среди прочего, критика Трампа в адрес НАТО и отчуждение от Европейского союза доставляли Российской Федерации большое удовольствие. Кроме того, крупная швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung рассказала об одном инциденте, который не даёт покоя кремлевскому лидеру Владимиру Путину. А точнее — один совет, информирует enovosty.com/news.

Так, демократ Джо Байден активно принимал участие «перезагрузке» отношений с РФ, которую активно проводил экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама. И то, что ранее вселяло надежду, сейчас в России связывают с разочарованиями и нереализованными ожиданиями. В 2011 году во время визита в Москву Джо Байден публично порекомендовал Владимиру Путину не баллотироваться на новый президентский срок. В Bloomberg полагают, что в Кремле так и не простили тот совет и сегодня.

Кроме того, в то время как Байден занимал должность вице-президента, он активно поддерживал Украину, а после начала начала войны на Донбассе, он без лишней риторики и мягкости поддержал Киев.

Напомним, ранее «Экономическое Новости» сообщали о том, что ожидает поставки летального оружия Украине после того, как место в Белом доме займёт Джо Байден.

Читайте: Трампу придумали хитрый план поведения после выборов


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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