Германия заказала 38 новых боевых самолетов Eurofighter Typhoon

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В соответствии с подписанным на днях контрактом ВВС Германии получат 38 новых боевых самолетов Eurofighter Typhoon.

Eurofighter GmbH и агентство НАТО Eurofighter и Tornado Management Agency (NETMA) подписали 11 ноября так называемые контракты Quadriga, которые будут поддерживать продолжающуюся модернизацию парка Eurofighter Typhoon ВВС Германии. Контракт предусматривает поставку 38 новых самолетов Typhoon Quadriga для замены находящихся в эксплуатации версий Tranche 1, информирует enovosty.com/news.

Парламент Германии одобрил контракт на покупку 38 самолетов Eurofighter у Airbus на сумму 5,4 млрд евро только на прошлой неделе. Бюджетный комитет парламента выделил средства на формирование первой партии самолетов из 93 Eurofighter, которые он намерен закупить.

Новый самолет будет оснащен новейшим электронным радаром в мире, перспективным оборудованием, программным обеспечением и еще более широкими многофункциональными возможностями для поражения воздушных и наземных целей. Со сроком службы, превышающим 2060 год, его технические возможности позволят полностью интегрироваться в будущую среду борьбы с загрязнением воздуха в Европе.

Обновленный заказ из Германии поступил в стратегически важный момент для программы, поскольку решения о будущих кампаниях, как ожидается, будут приняты в течение 2021 года в Испании, Швейцарии и Финляндии.

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Мигель Анхель Мартин Перес, генеральный директор NETMA, сказал: «Quadriga представляет собой стратегический момент для всех участников. Во-первых, это укрепит противовоздушную оборону не только ВВС Германии, но и в рамках НАТО, а во-вторых, это подкрепит возможности программы, позволяющей реализовать дальнейшие экспортные возможности. Наконец, это также будет поддерживать европейскую аэрокосмическую промышленность, и это очень важный шаг на пути к построению моста к будущим программам истребителей наших основных стран».

Герман Клезен, генеральный директор Eurofighter GmbH, сказал: «Сотрудничество лежит в основе того, что мы делаем. Результат совместной работы, которая сложилась за последний год, — это то, что мы видим здесь сегодня». «Заключив контракты с ESCAN и Quadriga, мы значительно повысим операционные возможности Typhoon на десятилетия вперед».

Источник: Defenseworld

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