Associated Press: В Великобритании экономика показывает рост, несмотря на неопределенность с Brexit

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Британская экономика в третьем квартале 2019 года показала рост

В Великобритании в Управлении национальной статистики сообщили, что британская экономика в третьем квартале 2019 года показала рост. В то же время подчеркнули, что ежегодный рост экономики осуществляется рекордно низкими темпами из-за неопределенности по Brexit. Об этом сообщает Пен Пилас в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

В Нацстатистике сообщили, что хотя рецессии удалось избежать из-за устойчивых расходов домашних хозяйств и высокого уровня государственных расходов, британская экономика остается слабой, что особенно сказывается на инвестициях.

Экономика Великобритании в третьем квартале выросла всего на 1%, что является самым низким показателем за последние 10 лет

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В условиях замедления мировой экономики и неопределенность с Brexit экономисты не ожидают заметного улучшения экономической ситуации в Великобритании в следующем году.