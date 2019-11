Армия США проводит испытания модернизированного танка Abrams

Армия США продолжает проводить тестирование последней версии танка Abrams, получившего название M1A2 Systems Engineering Plan version 3. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

«В настоящее время проходят испытания три модернизированных боевых танка Abrams», — говорится в сообщении. Ввод в эксплуатацию танков M1A2 SEPv3 планируется в 2020 году.

The M1A2 Systems Engineering Plan version three Abrams main battle tank is currently being put through its paces across the more than 200 miles of rugged road courses at U.S. Army Yuma Proving Ground. pic.twitter.com/dEw4m4kWbJ

— Yuma Proving Ground (@ypg_az) 7 ноября 2019 г.

