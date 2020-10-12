Во Франции полицейские протестуют против насилия, — Reuters

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Во Франции полицейские выступили с протестами перед своими участками против насилия

Во Франции полицейские выступили с протестами перед своими участками против насилия после того, как в пригороде Парижа десятки человек напали на полицейский участок. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Офицеры собрались возле штаб-квартиры парижской полиции, держа в руках плакаты с надписью «Полиция атакована, граждане в опасности».

В малообеспеченном районе Шампиньи, где произошли беспорядки, полиция провозгласила лозунг: «У вашей безопасности есть цена. Мы хотим защиты».

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У правительства президента Эммануэля Макрона сложные отношения с полицией, которая обвиняет правительство в том, что во время протестов против расизма правительство «сделало крайними правоохранительные органы». Макрон должен встретиться с полицейскими профсоюзами в четверг, чтобы попытаться решить проблемы.