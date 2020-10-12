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В Австралии рыбак обнаружил огромную неразорвавшуюся бомбу, — Fox News

Главная » Последние новости » Новости мира » В Австралии рыбак обнаружил огромную неразорвавшуюся бомбу, - Fox News
 
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В Австралии рыбак обнаружил 45-килограммовую неразорвавшуюся бомбу

В Австралии рыбаком была обнаружена огромная бомба. Он сфотографировал ее и сообщил властям. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Водолазы ВМС Австралии перенесли неразорвавшуюся 45-килограммовую бомбу в более глубокие воды, поскольку она представляла «значительную опасность» для населения. «Эта глубина действительно безопасна. Бомбу никогда не выбросит обратно на риф. Эта зона только для любительской рыбалки. Шансы на то, что этот неразорвавшийся боеприпас когда-либо вернется на поверхность, ничтожно малы», — сказал старший офицер Джон Притчард.

В Австралии рыбак обнаружил огромную неразорвавшуюся бомбу, — Fox News

По словам представителя министра окружающей среды Сусаны Лея, происхождение бомбы неизвестно, а дайверы не могут определить ее возраст из-за износа.

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Лея сказала, что рыбак и морские водолазы спасли жизнь многим людям, а также экосистему одного из самых важных рифов Австралии.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 229

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