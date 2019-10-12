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На Японию обрушился разрушительный тайфун

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Масштабная стихия приблизилась к Японии. Без электричества уже оказались более 45 тыс. жилых домов.

К центральной части Японии движется разрушающий тайфун Хагибис. Метеорологи прогнозируют, что до Токио стихия доберется ночью. Местные СМИ сообщают, что соседние с японской столицей районы уже ощутили всю мощь непогоды, информирует enovosty.com/news.

На данный момент из-за тайфуна в Японии не прекращаются сбои в работе железнодорожных перевозок и авиасообщения. Также известно, что без электричества остались более 45 тыс. зданий.

Сильнее всего пострадали окрестности Матиды, Тибы и Канагавы. Спасатели рекомендовали эвакуироваться более 200 тыс. людей.

Тайфун Хагибис японские синоптики сравнивают со стихией, пронесшейся в стране в 1958 году. Тогда от него погибли более 1200 людей.

Читайте: На Японию надвигается мощный тайфун

На данный момент известно, что Хагибис передвигается с неимоверно большой скоростью. Местные метеорологи сообщают о 25 км/ч. В центре стихии порывы ветра вертятся на скорость 65 м/с.


Автор: Катерина Лукьянчук
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