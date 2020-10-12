Больницы Парижа переведены в режим чрезвычайной ситуации, — Associated Press

Главная » Последние новости » Новости мира » Больницы Парижа переведены в режим чрезвычайной ситуации, - Associated Press Больницы Парижа переведены в режим чрезвычайной ситуации, - Associated Press

Закрыть Отправить

Больницы Парижа переведены в режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа случаев COVID-19

Во Франции государственные органы здравоохранения дали распоряжение больницам Парижа активировать экстренные меры, чтобы справиться с быстро растущим числом пациентов с COVID-19. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Министр здравоохранения Оливье Веран сказал, что вирусная ситуация «продолжает ухудшаться», а граждане «все больше и больше заражаются».

Веран объявил о новых ограничениях в районах, где больницы переполнены, а инфекция растет.

Читайте: Франция и Германия настаивают на санкциях ЕС против РФ из-за Навального, - Reuters

По его словам, города Лилль, Гренобль, Лион и Сент-Этьен будут «перемещены в режим максимальной вирусной опасности». Они присоединятся к Парижу, Марселю и острову Гваделупа.