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Больницы Парижа переведены в режим чрезвычайной ситуации, — Associated Press

Главная » Последние новости » Новости мира » Больницы Парижа переведены в режим чрезвычайной ситуации, - Associated Press
 
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Больницы Парижа переведены в режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа случаев COVID-19

Во Франции государственные органы здравоохранения дали распоряжение больницам Парижа активировать экстренные меры, чтобы справиться с быстро растущим числом пациентов с COVID-19. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Министр здравоохранения Оливье Веран сказал, что вирусная ситуация «продолжает ухудшаться», а граждане «все больше и больше заражаются».

Больницы Парижа переведены в режим чрезвычайной ситуации, — Associated Press

Веран объявил о новых ограничениях в районах, где больницы переполнены, а инфекция растет.

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Больницы Парижа переведены в режим чрезвычайной ситуации, — Associated Press

По его словам, города Лилль, Гренобль, Лион и Сент-Этьен будут «перемещены в режим максимальной вирусной опасности». Они присоединятся к Парижу, Марселю и острову Гваделупа.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 122

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