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Reuters: Трамп выделяет 250 млн долл на военную помощь Украине

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: Трамп выделяет 250 млн долл на военную помощь Украине
 
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Дональд Трамп принял решение о выделении 250 млн долл на военную помощь Украине

Администрация президента США Дональда Трампа выделяет 250 миллионов долларов на военную помощь Украине, после того, как конгрессмены выразили недовольство тем, что Белый дом сомневается в предоставлении помощи, информирует enovosty.com/news.

Республиканцы и демократы заявили, что Белый дом принял решение о выделении средств за несколько часов до того, как комиссия в Конгрессе должна была обсудить поправку к законопроекту о расходах на оборону.

Reuters: Трамп выделяет 250 млн долл на военную помощь Украине

Ранее конгрессмены заявили, что Конгресс должен принять решение о восстановлении помощи Украине, если администрация президента США не выделит деньги.

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Деньги предназначаются Украине для борьбы с пророссийскими сепаратистами на востоке страны.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 88

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