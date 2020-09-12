Фото дня: жесткое задержание участницы «женского марша» в Минске (ФОТО)
В Центре Минска днем 12 сентября прошел «женский марш» протеста против Александра Лукашенко. Участницы акции несколькими колоннами разными маршрутами дошли до центра города, после чего объединились в общую колонну и прошли по проспекту Независимости.
Фото:Tut.by / Reuters / Scanpix / LETA
Согласно данным белорусских СМИ, число участников марша превысило 10 тысяч человек.
В некоторых районах, в частности, на площади Свободы перед городской ратушей сотрудники ОМОНа и неизвестные в балаклавах без опознавательных знаках жестко задерживали женщин. В общей сложности были задержаны более трех десятков участниц марша.
Брутальные задержания на площади Свободы. Некоторые женщины пытаются сорвать балаклавы с неизвестных в зеленых костюмах. pic.twitter.com/Ncx1idw3Fi
— TUT.BY (@tutby) September 12, 2020
«Женские марши», подавляющее большинство участников которых составляют женщины, уже три недели проходят в Минске по субботам. Женщины и девушки протестуют против фальсификации выборов президента, насилия силовиков и арестов лидеров оппозиции, в частности, члена Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.
По материалам: tut.by