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Фото дня: жесткое задержание участницы «женского марша» в Минске (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Фото дня: жесткое задержание участницы «женского марша» в Минске (ФОТО)
 
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В Центре Минска днем 12 сентября прошел «женский марш» протеста против Александра Лукашенко. Участницы акции несколькими колоннами разными маршрутами дошли до центра города, после чего объединились в общую колонну и прошли по проспекту Независимости.

Фото:Tut.by / Reuters / Scanpix / LETA

Согласно данным белорусских СМИ, число участников марша превысило 10 тысяч человек.

В некоторых районах, в частности, на площади Свободы перед городской ратушей сотрудники ОМОНа и неизвестные в балаклавах без опознавательных знаках жестко задерживали женщин. В общей сложности были задержаны более трех десятков участниц марша.

 

Фото дня: жесткое задержание участницы «женского марша» в Минске (ФОТО)

Фото дня: жесткое задержание участницы «женского марша» в Минске (ФОТО)

Фото дня: жесткое задержание участницы «женского марша» в Минске (ФОТО)

Фото дня: жесткое задержание участницы «женского марша» в Минске (ФОТО)

Фото дня: жесткое задержание участницы «женского марша» в Минске (ФОТО)

«Женские марши», подавляющее большинство участников которых составляют женщины, уже три недели проходят в Минске по субботам. Женщины и девушки протестуют против фальсификации выборов президента, насилия силовиков и арестов лидеров оппозиции, в частности, члена Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.

 

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По материалам: tut.by


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1310

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