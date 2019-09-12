Европейский центральный банк вводит новые стимулы на фоне существующей неопределенности
Европейский центральный банк вводит новые стимулы на фоне существующей неопределенности, вызванной торговой войной между США и Китаем и Brexit
Европейский центральный банк сообщил о введении новых стимулов монетарной политики на фоне существующей неопределенности, вызванной торговой войной между США и Китаем и Brexit, — сообщает Дэвид МакХьюдж в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.
ЕЦБ принял решение о сохранении учетной ставки на нулевом уровне. Кроме того, европейский центробанк снизил ставку по депозитам с -0,5% до -0,4%. В ЕЦБ также сообщили, что возобновляют программу количественного смягчения в виде покупок активов, чтобы снизить затраты по займам и помочь экономике.
Центральный банк также подтвердил свое обещание удерживать ставки на рекордно низком уровне, пока инфляция не вернется к показателю в размере 2%. По последним данным, сегодня она составляет около 1%.
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Экономический рост в еврозоне во втором квартале замедлился до 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. В то время как небольшие фирмы, предоставляющие услуги, держатся относительно неплохо, на промышленных предприятиях наблюдается снижение деловой активности на фоне неопределенности в отношении мировой торговли.