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В сети появились кадры новейшего китайского многоцелевого вездехода (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В сети появились кадры новейшего китайского многоцелевого вездехода (ФОТО)
 
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В Китае в районе горного плато зафиксировали новейший китайский многоцелевой вездеход

В сети появились кадры новейшего китайского многоцелевого вездехода, на котором установлена ​​ракетная установка HJ-10. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Новое шасси FAW вездехода является более экономичным и имеет более низкую цену по сравнению с БМП ZBD-04 (гусеничным транспортным средством) или БТР ZBL-09 (колесным транспортным средством). Поэтому затраты на приобретение вездехода будут значительно ниже аналогов при эквивалентной огневой мощи.

В сети появились кадры новейшего китайского многоцелевого вездехода (ФОТО)

Согласно данным, ракета HJ-10 предназначена для поражения новейших бронированных целей, таких как танки MBTs, различных укреплений и низкоскоростных воздушных целей с использованием различных систем наведения.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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