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Соросу 90: Самые яркие факты и мифы об известном миллиардере

Главная » Последние новости » Новости мира » Соросу 90: Самые яркие факты и мифы об известном миллиардере
 
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Джордж Сорос - один из самых влиятельных людей мира

Любой человек, который хоть раз интересовался теориями заговора, непременно слышал о Джордже Соросе, миллиардере, которого окрестили «злым гением». Особо часто о нём говорят в Украине, то обвиняя в излишнем влиянии на внутренние события страны, то благодаря за помощь. Сегодня Соросу 90 лет, в связи с чем «ЭН» решили вспомнить о малоизвестных фактах из жизни американца, информирует enovosty.com/news.

Соросу 90: Самые яркие факты и мифы об известном миллиардере

Настоящая фамилия Сороса — Шварц (Schwartz). Он является американским трейдером, финансистом, меценатом, инвестором и философом, сторонником теории открытого общества и противником «рыночного фундаментализма». Сорос родился в Венгрии в европейской семье, и в период оккупации помог своей семье подделать документы для спасения от Холокоста. Свой карьерный путь будущий миллиардер начинал с самых низов, не брезгуя любыми, даже самыми низкооплачиваемыми работами.

Со временем Сорос начал финансовую карьеру. После того как он заработал миллиард долларов, сыграв на падении британского фунта, к нему приклеилось прозвище «человек, обваливший Банк Англии».

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Соросу 90: Самые яркие факты и мифы об известном миллиардере

Почему мир боится Сороса? Миллиардера и филантропа обвиняют во вмешательстве во внутренние дела многих странах. Есть теория о том, что в 1997 году он устроил кризис в Индонезии, Малайзии, Филиппинах и Сингапуре, а также винят в стремлении подорвать конституционный строй в Соединенных Штатах Америки. Кроме того, в последнее время заговорили о том, что финансист стоит за движением Black Lives Matter, накрывшем США.

Кроме того Сороса называют и одним из самых крупных благотворителей, так как он вкладывает деньги в развитие науки и талантливых ученых во всех уголках планеты. На благотворительные цели он потратил больше 32 миллиардов долларов.

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Отношение Сороса с Украиной. В 2014 американский финансист встретился с президентом Петром Порошенко. Тогда он через свой фонд «Возрождение» инициировал создание стратегической группы советников для помощи Киеву в проведении реформ и проинформировал президента о подготовке стратегического плана реформ для Украины. Джордж Сорос решительно выступает за поддержку Украины Евросоюзом и США.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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