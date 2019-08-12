Reuters: США поддержат Великобританию соглашением о свободной торговле после Brexit

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Джон Болтон сообщил, что Соединенные Штаты помогут смягчить выход Великобритании из ЕС, заключив соглашение о свободной торговле

Cоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что Дональд Трамп ожидает успешного выхода Великобритании из Европейского Союза, который Вашингтон поддержит соглашением о свободной торговле между США и Великобританией, — сообщает Стив Холланд в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Болтон стремится улучшить отношения между США и Великобританией. Основным посланием Болтона было то, что Соединенные Штаты помогут смягчить выход Великобритании из ЕС, заключив соглашение о свободной торговле, детали которого сейчас прорабатываются торговым представителем США Робертом Лайтхизером и его британской коллегой Лизой Трусс.

Сегодня Джонсон провел телефонные переговоры с Трампом, обсуждая вопросы Brexit, торговлю и экономику. «Они обсудили глобальные экономические проблемы и торговлю. Премьер-министр представил президенту обновленную информацию о Brexit», — сообщил представитель премьер-министра Великобритании.

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«Президент выразил признательность Соединенному Королевству за устойчивое партнерство в решении глобальных проблем и с нетерпением ожидает личной встречи с Джонсоном в ближайшем будущем», — сообщил официальный представитель Белого дома.