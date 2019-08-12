Названы страны, где в Конституции прописано право граждан на хранение и ношение оружия

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Только у трех стран в мире в настоящее время закреплено конституционное право владеть оружием: США, Мексика и Гватемала

Американцы владеют почти половиной всего гражданского оружия в мире, и на душу населения у США гораздо больше оружия, чем в любой другой стране., информирует enovosty.com/news.

У граждан многих стран реально есть оружие. Среди стран с наибольшим количеством огнестрельного оружия — Сербия, Йемен, Швейцария и Саудовская Аравия.

Но только в трех странах мира право хранить и носить оружие закреплено в Конституции, и это — Мексика, Гватемала и Соединенные Штаты.

Вторая Поправка в Конституции США вдохновила другие страны мира предоставить своим гражданам право на владение оружием, в том числе Боливию, Коста-Рику, Колумбию, Гондурас, Никарагуа, Либерию, Гватемалу, Мексику и США.

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Все эти страны, за исключением Мексики, США и Гватемалы, с тех пор аннулировали конституционное право на ношение оружия, сообщает The New York Times.

Мексика

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Члены небольшой общины в Мексике защищают свой город от преступных группировок. REUTERS / Хорхе Дан Лопес

К югу от границы с США правительство Мексики строго контролирует владение гражданским оружием. Хотя мексиканцы имеют право покупать оружие, бюрократические препоны, длительные задержки и узкие ограничения делают процедуру чрезвычайно трудной на практике.

Статья 10 Конституции Мексики 1857 года гарантировала, что «каждый человек имеет право хранить и носить оружие для своей безопасности и законной защиты». Но спустя 60 лет, в 1917 году, законодатели внесли поправки.

Сегодня мексиканцы по-прежнему имеют право покупать оружие, но они сталкиваются с расплывчатым федеральным законом, который определяет «случаи, условия, требования и места, в которых будет разрешено ношение оружия».

В 2012 году The New York Times сообщила, что только сотрудники полиции или военные в Мексике могут покупать, например, полуавтоматические винтовки.

Возможно, самым большим препятствием является то, что во всей стране есть только один магазин, где мексиканцы могут купить оружие, и он расположен на хорошо охраняемой военной базе в Мехико. В то время как магазин официально продает в среднем 38 единиц оружия в день, по оценкам, 580 единиц оружия ввозятся в страну контрабандой из США каждый день.

Гватемала

Полиция сопровождает известного торговца наркотиками в Гватемале. REUTERS / Josue Decavele

Как и Мексика, Гватемала разрешает владение оружием, но с жесткими ограничениями. Право на ношение оружия признается и регулируется статьей 38 действующей конституции.

«Признано право на владение оружием для личного пользования, не запрещенным законом, в месте проживания», — говорится в документе.

Хотя гватемальцам не разрешается владеть полностью автоматическим оружием, им разрешается покупать полуавтоматическое оружие, пистолеты, винтовки и дробовики.

Например, люди, которые хотят купить оружие в частных целях безопасности, должны получить разрешение правительства. Несмотря на ограничения, оружие вполне доступно.

На самом деле, по данным Insight Crime, в Гватемале один из самых высоких показателей владения оружием на душу населения в Латинской Америке. В 2016 году столица Гватемала заняла 9-е место по количеству убийств в мире.

Соединенные Штаты Америки

Американские владельцы оружия стреляют по мишеням. REUTERS / Andrew Innerarity

США — это единственная страна, не имеющая никаких ограничений на владение оружием.

Вторая поправка к Конституции США гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия. Поправка вступила в силу 15 декабря 1791 года

В течение почти 200 лет, считалось, что вторая поправка относится к привилегиям, принадлежащим военным, согласно The New Yorker. Но с 1970-х годов эта точка зрения постепенно изменилась, пока не утвердилась в решении Верховного суда 2008 года, согласно которому вторая поправка действительно дает людям право хранить и носить оружие.