Курьез: В Италии мужчину оштрафовали за пение его петуха по утрам
В Италии 83-летний мужчина получил штраф за пение его петуха по утрам
В маленьком итальянском городе Кастирага-Видардо 83-летний мужчина получил штраф за непрекращающееся утреннее кукареканье петуха. Анджело Болетти должен заплатить 166 евро (194,77 долл). Об этом сообщает Fox News , информирует enovosty.com/news.
«Я потерял дар речи», — сказал Болетти. Он сообщил, что петух Карлино жил в его саду около 10 лет. Однако Болетти пришлось отдать его другу после жалоб соседей. Недавно Болетти временно забрал Карлино обратно, так как друг уехал в отпуск на 20 дней. И каждое утро в 4.30 Карлино начинал громко кукарекать
VIDARDO Il gallo Carlino canta in cortile, multato il proprietario 83enne https://t.co/YwGFXkqGSu
— il Cittadino di Lodi (@ilCittadinoLodi) August 7, 2020
Читайте: Ученые в замешательстве: В Италии обнаружили остров, чистый от COVID-19
Болетти сказал, что он не знал о правилах и планирует обжаловать штраф. «Они могли сообщить мне раньше», — сказал Болетти