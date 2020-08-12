Курьез: В Италии мужчину оштрафовали за пение его петуха по утрам

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В Италии 83-летний мужчина получил штраф за пение его петуха по утрам

В маленьком итальянском городе Кастирага-Видардо 83-летний мужчина получил штраф за непрекращающееся утреннее кукареканье петуха. Анджело Болетти должен заплатить 166 евро (194,77 долл). Об этом сообщает Fox News , информирует enovosty.com/news.

«Я потерял дар речи», — сказал Болетти. Он сообщил, что петух Карлино жил в его саду около 10 лет. Однако Болетти пришлось отдать его другу после жалоб соседей. Недавно Болетти временно забрал Карлино обратно, так как друг уехал в отпуск на 20 дней. И каждое утро в 4.30 Карлино начинал громко кукарекать

Болетти сказал, что он не знал о правилах и планирует обжаловать штраф. «Они могли сообщить мне раньше», — сказал Болетти