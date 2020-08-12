Фото дня: В Сети посмеялись над «мощью» «антимайдана» в Беларуси

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В Сети продолжают активно обсуждать события в соседней Беларуси

Украинский политический аналитик на своей странице в facebook показал фотографию автомобиля с надписью «За Батьку», «100%». «А вот и Антимайдан пришел. Или это троллинг? Попробуй разобраться», — подписал фотографию эксперт, информирует enovosty.com/news.

Комментаторы отметили, что на таком автомобиле в Беларуси сегодня особо не поездишь.

Отметим, в Беларуси продолжаются протесты. В третий день протестов колоннами едет спецтехника, автозаки, водометы, люди выходят на улицы. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать «коктейли Молотова».

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