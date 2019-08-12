Bloomberg: Центробанк Китая планирует выпустить собственную криптовалюту

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Народный банк Китая планирует выпустить собственную криптовалюту

Заместитель директора департамента платежей банка Народного банка Китая Му Чанчунь сообщил, что центробанк планирует выпустить собственную криптовалюту, — сообщает агенство Bloomberg, информирует enovosty.com/news.

Чанчунь подчеркнул, что сотрудники центробанка усиленно работают над запуском собственной криптовалюты. Однако он не сообщил о возможных сроках выпуска.

В Народном банке Китая считают, что криптовалюта сможет заменить наличные деньги в некоторых сделках.

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Необходимо отметить, что работы по запуску криптовалюты в китайском центробанке ведутся уже около пяти лет. Ранее руководитель Международного валютного фонда Кристин Лагард говорила, что в целях компенсации снижения в наличном обороте денежных средств центробанкам необходимо рассмотреть вероятность выпуска цифровой валюты.