Bloomberg: Центробанк Китая планирует выпустить собственную криптовалюту
Народный банк Китая планирует выпустить собственную криптовалюту
Заместитель директора департамента платежей банка Народного банка Китая Му Чанчунь сообщил, что центробанк планирует выпустить собственную криптовалюту, — сообщает агенство Bloomberg, информирует enovosty.com/news.
Чанчунь подчеркнул, что сотрудники центробанка усиленно работают над запуском собственной криптовалюты. Однако он не сообщил о возможных сроках выпуска.
В Народном банке Китая считают, что криптовалюта сможет заменить наличные деньги в некоторых сделках.
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Необходимо отметить, что работы по запуску криптовалюты в китайском центробанке ведутся уже около пяти лет. Ранее руководитель Международного валютного фонда Кристин Лагард говорила, что в целях компенсации снижения в наличном обороте денежных средств центробанкам необходимо рассмотреть вероятность выпуска цифровой валюты.