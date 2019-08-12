Associated Press: Торговая война между США и Китаем оказывает влияние на экономический рост ЕС

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Торговая война между США и Китаем оказывает влияние на экономический рост ЕС

Как новенький «Мерседес», зажатый между двумя грузовыми автомобилями, экономика Европы сбивается с курса из-за торговой войны между США и Китаем, — сообщает Дэвид МакХьюдж в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Последствия торговой войны, вероятно, найдут свое отражение в обновленных показателях экономического роста Евросоюза, которые могут продемонстрировать всему миру, что «экономический двигатель» Европы, Германия, находится в состоянии застоя.

В результате проведенных исследований компанией Oxford Economics установлено, что в этом году прогнозируется рост мировой торговли всего на 1,2%, что в 4 раза ниже по сравнению с предыдущим годом, когда рост мирового торговли составлял 4,9%.

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Необходимо отметить, что в то время как США и Китай усилили тарифные барьеры относительно друг друга, США сохранили прежние тарифы на европейские товары, за исключением введения сборов на импорт стали и алюминия.

В то же время экономист банка Berenberg Флориан Ханс сообщил, что «из-за существующей неопределенности предприятия сокращают свои инвестиционные планы. Замедление фактического и потенциального роста в Китае, обостряющее торговую напряженность, оказывает влияние и на уровень спроса в еврозоне». Хенс считает, что США и Китай в конечном итоге заключат соглашение и устранят неопределенность.