В США сотрудники береговой охраны остановили подводную лодку с тоннами кокаина (ВИДЕО)
В США сотрудники береговой охраны остановили на востоке Тихого океана подводную лодку с тоннами кокаина
В США сотрудники береговой охраны остановили на востоке Тихого океана подводную лодку, на борту которой было около 7 тонн кокаина, информирует enovosty.com/news.
На опубликованном видео видно, как сотрудники береговой охраны высокопрофессионально задерживают субмарину. На большой скорости они запрыгивают на поверхность подводной лодки и требуют открыть люк.
В ходе проведения спецоперации было изъято 7258 кг кокаина. Также сотрудниками береговой охраны было задержано пять контрабандистов, которых передали представителям Управления по борьбе с наркотиками для проведения следственных действий.
Читайте: В России горит крупнейшая электростанция (ВИДЕО)
Напомним, несколько лет назад при проведении операции против наркоторговцев у американского побережья затонула подводная лодка с 5,5 тоннами кокаина. При этом сотрудникам береговой охраны удалось задержать четырех контрабандистов.