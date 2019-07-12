В США сотрудники береговой охраны остановили подводную лодку с тоннами кокаина (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В США сотрудники береговой охраны остановили подводную лодку с тоннами кокаина (ВИДЕО) В США сотрудники береговой охраны остановили подводную лодку с тоннами кокаина (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

В США сотрудники береговой охраны остановили на востоке Тихого океана подводную лодку с тоннами кокаина

В США сотрудники береговой охраны остановили на востоке Тихого океана подводную лодку, на борту которой было около 7 тонн кокаина, информирует enovosty.com/news.

На опубликованном видео видно, как сотрудники береговой охраны высокопрофессионально задерживают субмарину. На большой скорости они запрыгивают на поверхность подводной лодки и требуют открыть люк.

В ходе проведения спецоперации было изъято 7258 кг кокаина. Также сотрудниками береговой охраны было задержано пять контрабандистов, которых передали представителям Управления по борьбе с наркотиками для проведения следственных действий.

Читайте: В России горит крупнейшая электростанция (ВИДЕО)

Напомним, несколько лет назад при проведении операции против наркоторговцев у американского побережья затонула подводная лодка с 5,5 тоннами кокаина. При этом сотрудникам береговой охраны удалось задержать четырех контрабандистов.