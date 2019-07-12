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Макрон презентовал новую подводную лодку класса «Барракуда»

Главная » Последние новости » Новости мира » Макрон презентовал новую подводную лодку класса "Барракуда"
 
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Эммануэль Макрон презентовал новую атомную подводную лодку класса «Барракуда», которая должна заменить старые подводные лодки типа «Рубин»

Президент Франции Эммануэль Макрон презентовал новую атомную подводную лодку класса «Барракуда», стоимость которой составляет около 9 миллиардов евро, — сообщает Сирил Альтмейер в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Французский военно-морской флот рассчитывает получить первую подводную лодку для проведения морских испытаний уже в 2020 году. Остальные же подводные лодки должны быть приняты на эксплуатацию на протяжении следующего десятилетия, заменив таким образом старые подводные лодки типа «Рубин».

Макрон презентовал новую подводную лодку класса «Барракуда»

«Нам крайне необходимо присутствовать в зонах конфликта … и иметь возможность оказывать сопротивление в случае необходимости», — сказал генерал Франсуа Лекуанре. Франция ожидает, что подлодки типа «Барракуда» будут эксплуатироваться по крайней мере до 2060 года.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 1890

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