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В Турции ночные сторожи «бекчи» получат усиленные полномочия наравне с полицейскими

Главная » Последние новости » Новости мира » В Турции ночные сторожи «бекчи» получат усиленные полномочия наравне с полицейскими
 
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Парламент Турции в четверг одобрил спорный предложенный правительством законопроект, который предоставит местным ночным сторожам полномочия, почти равные с полицией страны.

Этот законопроект был принят при поддержке правящей партии президента Реджепа Тайипа Эрдогана и ее националистического союзника, несмотря на опасения оппозиционных партий, что этот закон наделит полномочиями недостаточно квалифицированную силу и приведет к нарушениям прав человека и дальнейшему подрыву свобод, информирует enovosty.com/news.

Законопроект был одобрен после нескольких дней напряженных дебатов, которые привели к насилию во вторник, когда оппозиционный законодатель заявил, что его избил депутат от националистической партии.

Ночные сторожи, известные как «бекчи», традиционно охраняли районы и парки и были вооружены только дубинками и свистками. В 2008 году эти силы были распущены, но правительство Эрдогана восстановило их после неудачной попытки переворота в 2016 году.

Законопроект разрешает более 21 000 местных сторожей, в число которых в настоящее время входят и женщины, применять огнестрельное оружие, останавливать транспортные средства, проверять документы и проводить личный досмотр. Они не могут арестовывать или допрашивать подозреваемых.

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Правительство и его националистический союзник настаивают на том, что сторожи в районах нужны для оказания помощи полиции и что новые полномочия облегчат проведение полицейских операций. Они утверждают, что районы стали более безопасными после того, как эти силы были восстановлены.

Основная оппозиционная просекулярная Республиканская народная партия, или НРП, и две другие оппозиционные партии проголосовали против этого законопроекта, назвав его попыткой правительства сформировать лояльные силы ополчения. Они также высказали опасения, что сила, действующая по ночам, будет действовать как «полиция морали» в соответствии с консервативными и религиозными ценностями правительства.

Оппозиция утверждала, что вербовка в ночные сторожи непрозрачна и вызывает подозрения в том, что зачисленные выбираются среди сторонников правящей партии.

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Оппозиционные партии также подвергли правительство критике за то, что оно расставило приоритеты для сил безопасности, вместо того, чтобы сосредоточиться на безработице или других негативных последствиях вспышки коронавируса.

«Люди потеряли работу и зарплату… Что хорошего для них?» — спросил народный депутат от Демократической партии Филиз Керестехиоглу. «Недостаточно образованная масса, которая, возможно, будет действовать как полиция морали, обрушивается на общество».

Источник: Associated Press


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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