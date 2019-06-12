Reuters: В Казахстане арестовано 150 активистов, выступавших против новоизбранного президента

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В Казахстане арестовано 150 активистов, выступавших против результатов голосования на президентских выборах.

В Казахстане арестовано около 150 демонстрантов, принимавших участие в акции протеста против новоизбранного президента страны Касым-Жомарта Токаева, — сообщают Тамара Ваал и Мария Гордеева в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

По словам свидетеля, большинство задержаний было совершено полицией в центре столицы, куда пришли активисты, чтобы провести митинг против результатов голосования на президентских выборах. Активисты кричали «Казахстан вперед!» Водители автомобилей выразили солидарность, замедляя машины и сигналя. Ранее полицией было задержано около 700 человек.

Многие аналитики назвали результаты голосование на президентских выборах фальсифицированными, поскольку 66-летний Токаев, выдвинутый на этот пост Нурсултаном Назарбаевым, столкнулся с практически отсутствием конкуренции. Кроме того, честность подсчета голосов была поставлена ​​под большое сомнение.

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«Наши граждане действительно обеспокоены развитием диалога между властью и обществом», — сказал Токаев после принятия присяги во Дворце Независимости в городе Нур-Султан. Любые переговоры «должны основываться на диалоге», — добавил он.