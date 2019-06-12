Победа «желтых жилетов»: Правительство Франции представило новую программу реформ

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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что пришло время пересмотреть программу реформ Макрона и представил новую программу реформирования экономики страны

Во Франции после нескольких месяцев протестов «желтых жилетов» правительством было принято решение о сокращении пособия по безработице для высокооплачиваемых работников и введении специальных стимулов для тех, кто работает после достижения пенсионного возраста, — сообщает Майкл Роуз в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил новую программу реформирования экономики страны, согласно которой планируется упрощение громоздкой пенсионной системы Франции.

Несмотря на то, что безработица во Франции сейчас находится на 10-летнем минимуме, инвестиции на 12-летнем максимуме, а покупательская способность растет, непопулярные реформы Макрона вызвали бурю протестов.

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Премьер-министр подчеркнул, что хотя статистические данные и демонстрируют эффективность политики Макрона, однако намерения президента Франции по снижению налогов для крупного бизнеса и богатых, внедрение реформ, направленных на ослабление трудового законодательства сделало Макрона непопулярным среди простого населения.

Эдуар Филипп признал, что были допущены ошибки. Но он сказал, что пришло время пересмотреть программу реформ Макрона. «Как сказал президент, мы должны работать дольше», — сказал Филипп. «Мы сохраним возможность уйти на пенсию в 62 года, однако мы сформируем стимулы работать дольше», — сказал он.

Что касается пособий по безработице, Филипп сказал, что пособия будут сокращены для высокооплачиваемых работников, которые потеряют работу, и что он положит конец некоторым программам, позволяющим некоторым категориям работникам получать пособия, которые превышают их месячную зарплату. «Наша страна должна трансформироваться. Наш враг — это статус-кво», — сказал Эдуар Филипп.

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