Оружие, использованное для нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, имеет иранское происхождение — ООН

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Некоторое оружие имеет конструктивные характеристики, аналогичные характеристикам оружия, которое также производится коммерческим предприятием в Иране.

Крылатые ракеты, использовавшиеся в ходе нескольких нападений на нефтяные объекты и международный аэропорт в Саудовской Аравии в прошлом году, имели «иранское происхождение», о чем Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил Совету Безопасности в докладе, который был представлен Reuters в четверг, информирует enovosty.com/news.

Гутерриш также заявил, что несколько единиц оружия и связанных с ним материальных средств, конфискованных в США в ноябре 2019 года и феврале 2020 года, имели «иранское происхождение».

По словам Гутерриша, некоторое оружие имеет конструктивные характеристики, аналогичные характеристикам оружия, которое также производится коммерческим предприятием в Иране, а некоторое было доставлено в страну в период с февраля 2016 года по апрель 2018 года.

Он сказал, что «эти предметы могли быть переданы способом, несовместимым» с резолюцией Совета Безопасности 2015 года, в которой закреплено соглашение Тегерана с мировыми державами по предотвращению создания ядерного оружия.

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Вашингтон настаивает на том, чтобы совет из 15 членов продлил эмбарго на поставки оружия Ирану, срок действия которого истекает в октябре, согласно ядерной сделке.

Гутерриш два раза в год отчитывается перед Советом Безопасности о введении эмбарго на поставки оружия в отношении Ирана и других ограничений, которые сохранялись в рамках ядерной сделки.

Глава ООН заявил, что Организация Объединенных Наций изучила остатки оружия, использованного при нападениях на саудовский нефтяной объект в Афифе в мае, на международный аэропорт в Абхе в июне и августе и на нефтяные объекты в Хураисе и Абкаике в сентябре.

«Секретариат выявил, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, имеют иранское происхождение», — написал Гутерриш.

Гутерриш заявил, что в письме от 22 мая представитель Ирана при ООН написал: «Иран не проводил политику экспорта оружия в нарушение соответствующих эмбарго Совета Безопасности на поставки оружия» и что он «будет продолжать активно сотрудничать с Организацией Объединенных Наций в этом вопросе».

Совет Безопасности должен обсудить доклад Гутерриша в конце этого месяца.

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт сказала, что она распространит проект резолюции о продлении эмбарго на поставки оружия в Иран в ближайшее время. Если Вашингтон потерпит неудачу, то он пригрозит начать возврат всех санкций ООН против Ирана по ядерной сделке, даже несмотря на то, что США вышли из соглашения в 2018 году. Дипломаты говорят, что Вашингтон, вероятно, столкнется с жесткой, грязной битвой.

Источник: Reuters