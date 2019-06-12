Иран просит Японию выступить посредником в переговорах с США о снятии нефтяных санкций

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По мнению иранских чиновников премьер-министр Японии Синдзо Абэ может стать отличным посредником, способствующим снятию или приостановлению нефтяных санкций

Иран обратился к Японии с просьбой выступить посредником между Тегераном и Вашингтоном для ослабления нефтяных санкций, введенных Соединенными Штатами Америки, — сообщает Париса Хафези в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Япония может помочь ослабить существующую напряженность между Ираном и США … В качестве жеста доброй воли США должны либо отменить несправедливые нефтяные санкции, либо приостановить их», — сказал Reuters высокопоставленный иранский чиновник.

«Синдзо Абэ может стать отличным посредником, способствующим ослаблению нефтяных санкций … Япония всегда уважала Иран и Абэ может сыграть очень важную роль в снятии или приостановлении санкций», — сказал иранский чиновник.

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Во время четырехдневного визита в Японию в прошлом месяце президент США Дональд Трамп приветствовал помощь Абэ в отношениях с Ираном, подчеркнув «очень хорошие отношения» между Токио и Тегераном.