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Грузия посылает врачей в Армению для борьбы с COVID-19

Главная » Последние новости » Новости мира » Грузия посылает врачей в Армению для борьбы с COVID-19
 
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Грузия посылает врачей в Армению и предоставит 10000 тестов для борьбы с COVID-19

Грузия отправит врачей в Армению для помощи в борьбе с коронавирусом и бесплатно предоставит соседней стране 10 000 диагностических тестов. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Армения, наиболее пострадавшая страна на Южном Кавказе, зарегистрировала 14 669 больных COVID-19 и 245 смертей, в то время как Грузия сообщила о 831 инфицированном и 13 смертельных случаях.

Грузия посылает врачей в Армению для борьбы с COVID-19

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сказал, что просьба из Армении пришла от его коллеги Николы Пашиняна, который сам недавно перенес заболевание. «Медицинский персонал будет отправлен в Армению в рамках первого этапа помощи», — заявил Гахария на заседании правительства.

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Грузия предложила Армении использовать возможности Центра исследований общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара в Тбилиси для проверки граждан Армении на наличие COVID-19. По словам Гахарии, Грузия также готова бесплатно предоставить Армении 10 000 диагностических тестов на коронавирус.

Напомним, 14 мая Армения продлила чрезвычайное положение в стране из-за возросшего числа инфицированных


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 229

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