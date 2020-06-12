Автопроизводитель Honda подвергся кибератаке, — Associated Press

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Автопроизводитель Honda подвергся кибератаке, которая оказала влияние на работу представительств компании

Японский автопроизводитель Honda заявил, что компания подверглась кибератаке, которая подорвала его бизнес в нескольких странах. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

В компании заявили, что «в некоторых представительствах компании Honda произошла кибератака». На данный момент в компании работают над тем, чтобы «минимизировать последствия и восстановить полную функциональность производства, продажи и разработки».

Сообщается, что кибератаки происходят во время работы над новыми технологиями в сфере работы над электрическими и автономными автомобилями, которые осуществляются для поддержания конкурентоспособности и соответствия мировым стандартам по выбросам в атмосферу углекислого газа