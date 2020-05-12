В Польше проходят масштабные учения НАТО (ФОТО)

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Военнослужащие США и Великобритании проводят разведывательные учения в Польше в рамках программы EFP

Американские и британские военнослужащие проводят разведывательные учения в Польше в рамках программы «Расширенное передовое присутствие НАТО». Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

«Расширенное передовое присутствие НАТО» (EFP) — это программа НАТО, направленная на усиление присутствия военнослужащих в Восточной Европе в целях защиты и обеспечения уверенности европейских государств в их безопасности.

После вторжения России на Донбасс и аннексии Крыма государства-члены НАТО договорились на саммите в Варшаве обеспечить расширенное передовое присутствие НАТО в форме развертывания четырех многонациональных батальенов в странах-членах НАТО, которые подвергаются наибольшему риску возможного нападения или вторжения со стороны России.

Боевые группы НАТО дислоцируются на постоянной основе в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, чтобы продемонстрировать решимость и способность альянса действовать как единое целое в ответ на любую агрессию против его членов.