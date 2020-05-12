В РФ в больнице с инфицированными COVID-19 произошел пожар: есть погибшие

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В РФ в результате пожара в больнице погибли 5 больных COVID-19

В Санкт-Петербурге в больнице, где лежат инфицированные COVID-19, произошел пожар. По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание одного из аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), информирует enovosty.com/news.

В результате пожара погибли 5 больных COVID-19. Сообщается, что за последнюю неделю это уже второй пожар в лечебном учреждении, где лежат больные COVID-19.

В больнице заявили, что перестанут использовать аппараты искусственной вентиляции легких типа ИВЛ «Авента-М» до завершения расследования пожара.

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