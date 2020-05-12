Турция вводит сертификацию здорового туризма с целью обезопасить туристов от COVID -19

Главная » Последние новости » Новости мира » Турция вводит сертификацию здорового туризма с целью обезопасить туристов от COVID -19 Турция вводит сертификацию здорового туризма с целью обезопасить туристов от COVID -19

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В начале летнего сезона стартует новая программа безопасности, разработанная Министерством культуры и туризма Турецкой Республики. Цель данной программы сделать отдых в Турции безопасным от коронавирусной инфекцией.

Так, согласно стратегии и плана турецкого правительства в начале летнего сезона 2020 стартует программа «Сертификация здорового туризма», которая будет сертифицировать объекты инфраструктуры на предмет соблюдения всех необходимых гигиенических норм и требований по предотвращению распространения COVID -19, информирует enovosty.com/news.

Сертифицироваться будут аэропорты, предприятия, жилищный и туристический сектор.

Сертификат получат только те объекты и организации, которые соответствуют всем критериям и нормативам прописанным ВОЗ по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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Список туристических, а также инфраструктурных объектов, которые получат советующий сертификат, будут опубликованы на сайте Министерством культуры и туризма Турецкой Республики.